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Закон про Антикоррупционный суд принят благодаря гражданскому обществу, – Лещенко

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Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд / Фото из открытых источников

Сначала окружение Петра Порошенко не давало голоса за отзыв депутатского закона про Антикоррупционный суд, блокируя внесение президентского. Прошло еще несколько месяцев, и только 22 декабря Порошенко внес закон, где был не соблюден принцип о том, что именно иностранцы должны отсеять нечестных судей.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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"Только 1 марта этого года был принят закон в первом чтении с кучей тех моментов, которые Венецианская комиссия считала неуместными. Было подано 2000 поправок, и используя связи в парламенте, на уровне комитета Порошенко также затягивал рассмотрение во втором чтении", – рассказал Лещенко.

По словам нардепа, только 7 июня закон был проголосован. Наиболее конфликтный момент был о роли международных экспертов отсеивания судей-коррупционеров от попадания на работу в Антикоррупционный суд.

Этот закон про Антикоррупционный суд принят благодаря нашему гражданскому обществу, журналистам-расследователям, немногочисленным реформаторам внутри власти и давлению международных партнеров Украины,
– отметил Сергей Лещенко.

Депутат добавил, если бы страной руководил настоящий реформатор, мы бы обсуждали не поправки, а уже первые приговоры Антикоррупционного суда. Время – вот главный ресурс, который мы теряем с коррумпированной властью. А значит – ее надо менять уже на ближайших выборах.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Антикоррупционный суд Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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