Закон про Антикорупційний суд прийнятий завдяки громадянському суспільству, – Лещенко

Спочатку оточення Петра Порошенка не давало голоси за відкликання депутатського закону про Антикорупційний суд, блокуючи внесення президентського. Минуло ще кілька місяців, і лише 22 грудня Порошенко вніс закон, де було недотримано принцип про те, що саме іноземці мають відсіяти недоброчесних суддів.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

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"Тільки 1 березня цього року було ухвалено закон в першому читанні з купою тих моментів, які Венеціанська комісія вважала недоречною. Було подано 2 тисячі поправок, і використовуючи зв’язки в парламенті, на рівні комітету Порошенко також затягував розгляд в другому читанні", – розповів Лещенко.

За словами нардепа, тільки 7 червня закон був проголосований. Найбільш конфліктний момент був щодо ролі міжнародних експертів з відсіювання суддів-корупціонерів від потрапляння на роботу в Антикорупційний суд.

Цей закон про Антикорупційний суд прийнятий завдяки нашому громадянському суспільству, журналістам-розслідувачам, нечисленним реформаторам всередині влади і тиску міжнародних партнерів України,

– зазначив Сергій Лещенко.

Депутат додав, якби країною керував справжній реформатор, ми б обговорювали не поправки, а вже перші вироки Антикорупційного суду. Час – ось головні ресурс, який ми втрачаємо з корумпованою владою. А значить – її треба міняти вже на найближчих виборах.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 8 червня 2018