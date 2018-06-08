21:41
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Закон про Антикорупційний суд прийнятий завдяки громадянському суспільству, – Лещенко

117 Читать новость на русском
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд / Фото з відкритих джерел

Спочатку оточення Петра Порошенка не давало голоси за відкликання депутатського закону про Антикорупційний суд, блокуючи внесення президентського. Минуло ще кілька місяців, і лише 22 грудня Порошенко вніс закон, де було недотримано принцип про те, що саме іноземці мають відсіяти недоброчесних суддів.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко. 

Читайте також: Парубій окреслив терміни, коли Антикорупційний суд почне розглядати перші справи

"Тільки 1 березня цього року було ухвалено закон в першому читанні з купою тих моментів, які Венеціанська комісія вважала недоречною. Було подано 2 тисячі поправок, і використовуючи зв’язки в парламенті, на рівні комітету Порошенко також затягував розгляд в другому читанні", – розповів Лещенко.

За словами нардепа, тільки 7 червня закон був проголосований. Найбільш конфліктний момент був щодо ролі міжнародних експертів з відсіювання суддів-корупціонерів від потрапляння на роботу в Антикорупційний суд.

Цей закон про Антикорупційний суд прийнятий завдяки нашому громадянському суспільству, журналістам-розслідувачам, нечисленним реформаторам всередині влади і тиску міжнародних партнерів України,
– зазначив Сергій Лещенко. 

Депутат додав, якби країною керував справжній реформатор, ми б обговорювали не поправки, а вже перші вироки Антикорупційного суду. Час – ось головні ресурс, який ми втрачаємо з корумпованою владою. А значить – її треба міняти вже на найближчих виборах.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 8 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Антикорупційний суд Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук