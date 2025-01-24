На самом деле остановка войны имеет слишком много минусов для Путина. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет, добавив, что тогда российский диктатор начнет терять свои позиции.

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Самая большая проблема России

Конечно, трудности в экономике и санкции не проходят бесследно. Сегодня одна из самых больших проблем России – это вагоны. Много вагонов было изготовлено на Западе, а их производство зависит от станков.

Станки – это производственные системы с компьютерным цифровым программным управлением, которые изготавливают детали. Их количество является ограниченным. В России нет станкостроительной промышленности. У Китая тоже. Многие из этих станков получают из Европы,

– рассказал Райан МакБет.

Россияне используют эти станки почти непрерывно в течение трех лет для изготовления деталей. Возникает выбор:

использовать станки для изготовления деталей для нефтяных вышек, которые поддерживают экономику;

использовать станки для изготовления оружия;

изготавливать станки для изготовления деталей для железнодорожных вагонов, потому что они постоянно ломаются.

"Если вы не производите запчасти для нефтяных платформ, то не можете платить своей армии, ведь не можете продавать нефть в Китай и Индию. Если вы не изготовите системы вооружения, вашей армии не будет чем воевать. А если вы не сделаете детали для вагонов, то у вас не будет возможности перевезти свое оружие, и это проблема", – добавил ветеран армии США.

Поэтому санкции в определенном смысле работают. Возможно, Россия никогда не исчерпает полностью возможности изготавливать оружие, детали для нефтяных вышек или для железнодорожных вагонов, но их будет значительно меньше.

Это постепенно будет нарастать до того момента, когда мы увидим, что Россия атакует одним или двумя танками вместо десяти, ведь у них просто станет меньше способов их логистического снабжения.

Когда может закончиться война

Так постепенно ситуация изменится в пользу Украины, начнется медленное продвижение со стороны ВСУ, поскольку различные части российского снабжения терпят крах.

Поэтому, сможет ли президент Трамп убедить Путина прекратить войну? Нет, но я верю, что он может доставить нужное оружие в Украину, чтобы, возможно, не в этом году, а до следующего года Россия была в худшей ситуации на фронте до такой степени, что просто не сможет быстро доставлять оружие на передовую,

– отметил Райан МакБетт.

Тогда Украина начнет улучшать позиции. Поэтому может быть остановка войны в 2026 – 2027 годах, когда Россия не будет иметь возможности прокормить все свои войска, обеспечить их всей техникой.

До этого момента Путина могут сбросить с должности. Если он не остановит войну, солдаты восстанут, потому что у них нет техники, с которой можно воевать.

Заметим, Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет с ним встретиться. На следующий день пресс-секретарь российского диктатора сказал, что "Москва ждёт сигналов", а Путин готов говорить с президентом США.