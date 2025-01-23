Такое мнение высказал в эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он добавил, что Кит Келлог, спецпредставитель по вопросам Украины и доверенное лицо Дональда Трампа, отвечает за поиск путей мира и прекращения войны между Россией и Украиной.

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В своих публичных выступлениях он четко заявляет, что недопущение повторения сценария "Минска" является ключевой целью США.

Его позиция совпадает с риторикой президента Зеленского, что свидетельствует о длительном контакте и согласованности подходов между Украиной и США. Важно, что США уже переняли часть украинской риторики как собственную базовую позицию, что исключает любой диалог без участия Украины,

– сказал Алексей Буряченко.

Позиция "силы" требует тщательной подготовки

Буряченко убежден, что заявления Трампа во время кампании о "24 часах" для решения вопроса следует рассматривать как политическую риторику. После выборов этот вопрос стал для него актуальным, и тогда он начал разбираться в нем более детально.

Буряченко считает, что Трамп, вероятно, установил внутренний дедлайн в пределах 3 – 6 месяцев для наработки конкретных решений. Его команда, включая Келлога, упоминала о "100 днях" как условный период, традиционный для американской политики, когда новая администрация формирует свои приоритеты.

В первые месяцы Трамп сосредоточится на внутренних вопросах: инфляции, миграционной политике, энергетическом кризисе и экономических реформах для предпринимателей. Только после этого он уделит больше внимания внешней политике, но через призму интересов США,

– подчеркнул Буряченко.

Он пояснил, что основные направления будут включать Гренландию, Канаду, Панамский канал, а также отношения с Китаем и Индией. Позиция по урегулированию российско-украинской войны будет формироваться в этом более широком контексте, поскольку Россия масштабировала свое влияние на другие регионы, создавая продовольственный кризис, угрозы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничая с Ираном и Северной Кореей.

Ультиматумы со стороны США

Буряченко убежден, что урегулирование российско-украинской войны не будет изолированным вопросом. Украина должна и в дальнейшем усиливать свой потенциал в переговорах, демонстрируя способность влиять на стратегические объекты России.

Нанесение ударов по военным и стратегическим целям врага уменьшает его милитарный потенциал и усиливает давление на Москву, заставляя ее идти на диалог. Для России это чрезвычайно болезненная внутриполитическая тема, и только при таких условиях переговорный процесс будет иметь шанс на успех,

– сказал Алексей Буряченко.

В общем геополитическом контексте диалог между США и Россией будет включать вопрос военных баз в Сирии, присутствия частных военных компаний на африканском континенте, а также оттягивание России от сотрудничества с Китаем.

Алексей Буряченко объяснил, что переговоры между Трампом и Путиным, вероятно, будут иметь ультимативный характер, о чем уже говорилось в заявлениях Трампа. Это дипломатическая подготовка, когда Трамп фактически намекает: "Путин, если ты не прекратишь войну, последствия для тебя будут гораздо хуже".

Это правильный подход, поскольку Трамп демонстрирует Путину, что их диалог будет охватывать широкий спектр вопросов. США имеют возможность давить на Россию, сокращая ее логистические, экономические связи и усиливая давление, вплоть до возможного коллапса российской экономики,

– сказал Буряченко.

Он добавил, что кроме санкций могут применяться политические и разведывательные инструменты. В окружении Путина немало двойных или тройных агентов, которые могут активизироваться в случае его несговорчивости. Это одна из причин, почему Путин прячется в бункере и постоянно меняет окружение, осознавая внутренние угрозы.

Манипуляции Кремля

Буряченко считает, что на сегодня позиция силы Трампа еще окончательно не сформировалась, а Россия лишь условно готова к диалогу. С одной стороны, у России разогнана военная экономика и оборонно-промышленный комплекс (ОПК), огромная армия, с которой непонятно, что делать в случае быстрого прекращения войны.

"Это сдерживает Путина от принятия быстрых решений. С другой стороны, Россия заявляет о готовности к "переговорам без условий", как отмечал Дмитрий Песков. Это классическая ловушка: Путин понимает, что в случае предметных переговоров по инициативе Трампа ему придется идти на компромиссы, что ослабит его позицию как на международной арене, так и перед собственным электоратом. Россия стремится провести встречу в формальном ключе: пожать руки, поговорить о геополитическом контексте и на этом завершить", – сказал Буряченко.

Политолог пояснил, что такой формат позволил бы Путину представить это как свою победу, заявив, что Россию не удалось принудить к уступкам, а Запад вынужден с ней считаться. Кроме того, такая встреча легитимизировала бы Путина, несмотря на решение Международного уголовного суда о его задержании.

Трамп осознает эту ловушку и понимает, что не может согласиться на подобный сценарий. Его переговоры должны опираться на позицию силы и мощные аргументы, для чего сейчас проводится масштабная подготовка,

– подчеркнул Буряченко.

Политолог добавил, что Украина не должна пассивно ждать решений Трампа.

Украина должна расширять партнерства

Необходимо проводить проактивную политику, в частности работать со стратегическими партнерами: европейскими странами, Турцией, Великобританией, с которой заключено 100-летнее соглашение и Германией.

Украина должна действовать параллельными треками: США ведут глобальные процессы для формирования своих сильных позиций в диалоге, а Украина должна усиливать эти позиции, работая над собственной безопасностью и расширяя партнерства.

"Активизация этого трека позволит Украине завязать "клубок безопасности", что станет ключевым фактором в поддержке позиций США и Трампа в переговорах. Хотя сделать это за полгода сложно, быстрые изменения в мире создают для этого реальные возможности", – подытожил Буряченко.