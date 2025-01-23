Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він додав, що Кіт Келлог, спецпредставник з питань України та довірена особа Дональда Трампа, відповідає за пошук шляхів миру та припинення війни між Росією та Україною.

Дивіться також Зустріч розставить всі крапки над "і", – МЗС про заяву Рубіо щодо поступок у війні

У своїх публічних виступах він чітко заявляє, що недопущення повторення сценарію "Мінська" є ключовою ціллю США.

Його позиція збігається з риторикою президента Зеленського, що свідчить про тривалий контакт і узгодженість підходів між Україною та США. Важливо, що США вже перейняли частину української риторики як власну базову позицію, що виключає будь-який діалог без участі України,

– сказав Олексій Буряченко.

Позиція "сили" потребує ретельної підготовки

Буряченко переконаний, що заяви Трампа під час кампанії про "24 години" для вирішення питання слід розглядати як політичну риторику. Після виборів це питання стало для нього актуальним, і тоді він почав розбиратися в ньому більш детально.

Буряченко вважає, що Трамп, ймовірно, встановив внутрішній дедлайн у межах 3 – 6 місяців для напрацювання конкретних рішень. Його команда, включно з Келлогом, згадувала про "100 днів" як умовний період, традиційний для американської політики, коли нова адміністрація формує свої пріоритети.

У перші місяці Трамп зосередиться на внутрішніх питаннях: інфляції, міграційній політиці, енергетичній кризі та економічних реформах для підприємців. Лише після цього він приділить більше уваги зовнішній політиці, але через призму інтересів США,

– підкреслив Буряченко.

Він пояснив, що основні напрямки включатимуть Гренландію, Канаду, Панамський канал, а також відносини з Китаєм та Індією. Позиція щодо врегулювання російсько-української війни формуватиметься в цьому ширшому контексті, оскільки Росія масштабувала свій вплив на інші регіони, створюючи продовольчу кризу, загрози безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також співпрацюючи з Іраном і Північною Кореєю.

Ультиматуми з боку США

Буряченко переконаний, що врегулювання російсько-української війни не буде ізольованим питанням. Україна повинна й надалі посилювати свій потенціал у переговорах, демонструючи здатність впливати на стратегічні об'єкти Росії.

Нанесення ударів по військових і стратегічних цілях ворога зменшує його мілітарний потенціал і посилює тиск на Москву, змушуючи її йти на діалог. Для Росії це надзвичайно болюча внутрішньополітична тема, і лише за таких умов переговорний процес матиме шанс на успіх,

– сказав Олексій Буряченко.

У загальному геополітичному контексті діалог між США та Росією включатиме питання військових баз у Сирії, присутності приватних військових компаній на африканському континенті, а також відтягнення Росії від співпраці з Китаєм.

Олексій Буряченко пояснив, що переговори між Трампом і Путіним, ймовірно, матимуть ультимативний характер, про що вже йшлося у заявах Трампа. Це дипломатична підготовка, коли Трамп фактично натякає: "Путіне, якщо ти не припиниш війну, наслідки для тебе будуть набагато гіршими".

Це правильний підхід, оскільки Трамп демонструє Путіну, що їхній діалог охоплюватиме широкий спектр питань. США мають можливість тиснути на Росію, скорочуючи її логістичні, економічні зв'язки та посилюючи тиск, аж до можливого колапсу російської економіки,

– сказав Буряченко.

Він додав, що окрім санкцій можуть застосовуватися політичні та розвідувальні інструменти. В оточенні Путіна чимало подвійних чи потрійних агентів, які можуть активізуватися в разі його незговірливості. Це одна з причин, чому Путін ховається в бункері та постійно змінює оточення, усвідомлюючи внутрішні загрози.

Маніпуляції Кремля

Буряченко вважає, що на сьогодні позиція сили Трампа ще остаточно не сформувалася, а Росія лише умовно готова до діалогу. З одного боку, у Росії розігнана військова економіка та оборонно-промисловий комплекс (ОПК), величезна армія, з якою незрозуміло, що робити в разі швидкого припинення війни.

"Це стримує Путіна від ухвалення швидких рішень. З іншого боку, Росія заявляє про готовність до "перемовин без умов", як наголошував Дмітрій Пєсков. Це класична пастка: Путін розуміє, що у разі предметних переговорів за ініціативою Трампа йому доведеться йти на компроміси, що послабить його позицію як на міжнародній арені, так і перед власним електоратом. Росія прагне провести зустріч у формальному ключі: потиснути руки, поговорити про геополітичний контекст і на цьому завершити", – сказав Буряченко.

Політолог пояснив, що такий формат дозволив би Путіну представити це як свою перемогу, заявивши, що Росію не вдалося примусити до поступок, а Захід змушений з нею рахуватися. Крім того, така зустріч легітимізувала б Путіна, попри рішення Міжнародного кримінального суду про його затримання.

Трамп усвідомлює цю пастку і розуміє, що не може погодитися на подібний сценарій. Його переговори мають спиратися на позицію сили та потужні аргументи, для чого зараз проводиться масштабна підготовка,

– підкреслив Буряченко.

Політолог додав, що Україна не повинна пасивно чекати рішень Трампа.

Україна має розширювати партнерства

Необхідно проводити проактивну політику, зокрема працювати зі стратегічними партнерами: європейськими країнами, Туреччиною, Великою Британією, з якою укладено 100-річну угоду та Німеччиною.

Україна має діяти паралельними треками: США ведуть глобальні процеси для формування своїх сильних позицій у діалозі, а Україна повинна підсилювати ці позиції, працюючи над власною безпекою та розширюючи партнерства.

"Активізація цього треку дозволить Україні зав'язати "клубок безпеки", що стане ключовим фактором у підтримці позицій США та Трампа в переговорах. Хоча зробити це за півроку складно, швидкі зміни у світі створюють для цього реальні можливості", – підсумував Буряченко.