Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС України Георгія Тихого у четвер, 23 січня.

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В МЗС висловилися про закінчення війни

Георгій Тихий пояснив, що ключові питання щодо мирного врегулювання та можливих компромісів у війні будуть обговорюватися під час офіційних контактів між українською та американською сторонами.

Дочекаймось офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих контактів буде змога обговорити всі параметри, підходи, ключові деталі, про які ви б хотіли сьогодні почути,

– сказав речник МЗС.

У міністерстві також наголосили, що Україна та адміністрація Дональда Трампа поділяють спільну мету – досягнення справедливого миру якнайшвидше. За словами Георгія Тихого, методи, кроки та шляхи досягнення цієї мети обговорять під час перемовин.

Ми чекаємо цих контактів насамперед зустрічі президентів України та США. Ця зустріч розставить всі крапки над "і",

– підсумували в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно чинний держсекретар США Марко Рубіо заявив, що припинення російсько-української війни можливе лише за умов, якщо обидві сторони будуть готові до компромісу. Водночас, за його словами, і Україна, і Росія мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.