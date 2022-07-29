Закончится ли российско-украинская война ядерной: мнение эксперта
россия регулярно угрожает Украине и миру применением ядерного оружия. Такие угрозы могут звучать вплоть до конца войны.
Свое мнение о том, станет ли ядерное оружие последним аргументом в этой войне, высказал военный эксперт Олег Жданов. Об этом он рассказал 24 каналу.
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Он считает, что путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Такая вероятность очень низкая.
Дело в том, что коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную,
– отметил Жданов.
И добавил, что никто не захочет иметь в центре Европы ядерную помойку и возможность радиоактивного загрязнения любой страны европейского континента. Потому этот вопрос четко отслеживают. В частности, это касается оружия массового поражения.
"путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только начнут разговоры о применении ядерного оружия", – подчеркнул эксперт.
А это значит, что будут бить по самому путину и его бункеру.
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Решится ли путин развязать ядерную войну
Американский адмирал Джеймс Ставридис отметил, что глава кремля продолжает пугать Запад и регулярно манипулирует тем, что может начать ядерную войну.
Впрочем, он считает, что вероятность такого развития событий незначительна. В то же время, диктатор может применить против Украины химическое оружие.
Запугивания кремля ядерной ракетой: последние новости
- Глава роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".
- В конце июня президент россии владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года Для этого ракета должна пройти все испытания и быть принята на вооружение. Однако "Сармат" только в апреле прошла первый испытательный пуск, поэтому сомнительно, что ее возьмут на вооружение так быстро.