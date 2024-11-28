Об этом 24 Каналу сказал журналист и военнослужащий Павел Казарин, объяснив, почему не стоит заряжать общество на скорое окончание войны и к чему это может привести. Также в команде Дональда Трампа формируют будущие сценарии окончания войны в Украине, среди которых временное ее замораживание.

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Так будет честно

Казарин отметил, что когда возникают разговоры о том, что в 2025 году война имеет большой шанс закончиться и что начнутся переговоры, когда начинают ходить слухи о потенциальных выборов – тогда общество, которое, возможно, ранее не задумывалось о том, что в 2025 году война может стать на паузу, начинает наоборот жаждать этой паузы.

Поэтому разговоры о мире в 2025 году ослабляют и общество, и дипломатию,

– заметил он.

Если же этих ожиданий в обществе нет, тогда, предположил Казарин, президент Украины, который приезжает на потенциальные переговоры с российским президентом и слышит от него, что "вы все должны сдаться и открыть военные базы России под Ужгородом и Львовом", может сказать: "Нет. Нам это не подходит. Мы вообще не собираемся идти на уступки". Тогда война продолжается.

Но если все общество уже настроено на окончание войны, то тогда украинская делегация, которая прибывает на любые переговоры с россиянами, начинает чувствовать давление в спину. Мол, мы, наверное, не можем вернуться с переговоров, отказавшись от любых предложений, потому что в обществе есть ожидания и мы должны их учитывать.

Поэтому иногда не стоит заряжать общество на скорое окончание войны, если ради этого государству придется поступиться многим,

– подчеркнул журналист.

Нужно, по его мнению, понять одну простую вещь: наша война способна закончиться быстро только, если мы ее проиграем. Если же мы не хотим проигрывать войну, тогда должны понимать, что война быстро не закончится.

А если заряжать общество на быстрый финиш нашей войны, то должны его предупредить, что тогда война завершится нашим поражением. Вот так будет честно,

– подчеркнул Павел Казарин.

Отметим, что подполковник армии США в отставке Джон Нагл считает, что война может закончиться при единственном условии – если Россия потеряет волю к борьбе. Поэтому, по его мнению, администрация нового президента США и Запад в целом должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И благодаря этим усилиям можно подорвать волю России продолжать войну.