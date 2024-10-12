Однако этот план не учитывает различные обстоятельства на поле боя и политические, которые могут повлиять на его реализацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский.

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Обстоятельства, которые могут иметь влияние

Андрей Вигиринский отметил, что примерно после Саммита мира в Швейцарии, который состоялся в июне 2024 года, украинский лидер начал говорить о том, что есть основания завершить войну до конца этого года. Тогда это заявление всех шокировало.

Впоследствии Зеленский объяснил, что завершать войну и вступать в переговоры с Россией Украина будет, когда будет проведен следующий Саммит мира. Там планируется утвердить семь пунктов Мирного плана, которые остались неутвержденными широкой коалицией иностранных государств. Тогда говорилось о проведении саммита в ноябре 2024 года.

Однако из-за урагана в США президент Джо Байден не может покинуть территорию страны, поэтому Саммит мира перенесли, возможно, на декабрь. Соответственно ориентир, связанный с формированием базиса для начала переговоров или процесса завершения войны, переносится на 2025 год.

Как надо толковать слова, связанные с завершением или предпосылками для завершения? Предпосылка – это формирование нашей позиции текстом всех 10 пунктов, подписания их или присоединения к ним какой-то части стран и готовность нашего государства передать этот план в Москву. Это все, что касается создания Украиной предпосылок для завершения войны в 2025 году,

– объяснил политолог.

Этот план достаточно четкий и последовательный, но не учитывает обстоятельства поля боя, где российская сторона пока наступает. Также этот концепт не учитывает позицию стран Глобального Юга. Есть обстоятельства, которые могут повлиять на сроки реализации этого плана. В частности, ураган, президентские выборы в США.

"В этом ключе я бы не стал достаточно требовательно относиться к срокам, которые касаются возможностей завершения войны именно в 2025 году, потому что переменных процессов на длинной дистанции трех – пяти месяцев возникает очень много. Они слишком весомые, чтобы их игнорировать", – считает Вигиринский.

По его словам, поэтому нет твердых гарантий, что этот план будет воплощен в жизнь в 2025 году. Все зависит от различных политических, экономических, социальных, геополитических процессов, других конфликтов на планете.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения "создает возможность" сделать шаги по завершению войны в Украине. Он подчеркнул, что украинская Формула мира будет готова "со всеми условиями" в ноябре 2024 года, а реальным шагом к миру будет приглашение Украины в НАТО. По его словам, положить конец боевым действиям можно "не позднее чем в 2025 году".