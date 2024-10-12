Однак цей план не враховує різні обставини на полі бою та політичні, які можуть вплинути на його реалізацію. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський.

Читайте також Хотілось би не пізніше, ніж у 2025 році, – Зеленський представив Шольцу план завершення війни

Обставини, які можуть мати вплив

Андрій Вігірінський зазначив, що приблизно після Саміту миру у Швейцарії, який відбувся у червні 2024 року, український лідер почав говорити про те, що є підстави завершити війну до кінця цього року. Тоді ця заява усіх шокувала.

Згодом Зеленський пояснив, що завершувати війну та вступати у переговори з Росією Україна буде, коли буде проведений наступний Саміт миру. Там планується затвердити сім пунктів Мирного плану, які залишились незатвердженими широкою коаліцією іноземних країн. Тоді мовилось про проведення саміту у листопаді 2024 року.

Однак через ураган у США президент Джо Байден не може покинути територію країни, тому Саміт миру перенесли, можливо, на грудень. Відповідно орієнтир, пов'язаний з формуванням базису для початку переговорів чи процесу завершення війни, переноситься на 2025 рік.

Як треба тлумачити слова, пов'язані із завершенням чи передумовами для завершення? Передумова – це формування нашої позиції текстом всіх 10 пунктів, підписання їх чи приєднання до них якоїсь частини країн та готовність нашої держави передати цей план у Москву. Це усе, що стосується створення Україною передумов для завершення війни у 2025 році,

– пояснив політолог.

Цей план досить чіткий та послідовний, але не враховує обставини поля бою, де російська сторона поки наступає. Також цей концепт не враховує позицію країн Глобального Півдня. Є обставини, які можуть вплинути на терміни реалізації цього плану. Зокрема, ураган, президентські вибори у США.

"У цьому ключі я б не став досить вибагливо ставитись до термінів, які стосуються можливостей завершення війни саме у 2025 році, бо перемінних процесів на довгій дистанції трьох – п'яти місяців виникає дуже багато. Вони надто вагомі, щоб їх ігнорувати", – вважає Вігірінський.

За його словами, тому немає твердих гарантій, що цей план буде втілений у життя у 2025 році. Усе залежить від різних політичних, економічних, соціальних, геополітичних процесів, інших конфліктів на планеті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення "створює можливість" зробити кроки щодо завершення війни в Україні. Він підкреслив, що українська Формула миру буде готовою "з усіма умовами" в листопаді 2024 року, а реальним кроком до миру буде запрошення України до НАТО. За його словами, покласти край бойовим діям можна "не пізніше як у 2025 році".