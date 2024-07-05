Глава Генеральной Ассамблеи ООН поставил под сомнение законность членства России в главном органе, а также Совете безопасности. Чиновник не видел ни одного документа, который бы подтверждал легитимность.

Об этом Деннис Фрэнсис заявил в интервью. Также ответил, было ли решение или голосование за то, чтобы Россия заменила СССР с ее правом вето в Совете безопасности.

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Законно ли членство России в Генассамблее ООН и Совете безопасности

Председатель Генассамблеи ООН отметил, что ему неизвестно о существовании какого-либо документа.

Думаю, что вы сказали слово "законное членство в Совете безопасности". Меня не было в ООН, когда это произошло. Это должно было произойти примерно в период распада СССР в 1990 – 1991 годах. Но ни, я еще не видел ни одного документа. И я не знаю, существует ли такой документ,

– подчеркнул Деннис Фрэнсис.

Краткая справка. Генассамблея – главный совещательный, директивный и представительный орган ООН. В марте 2022 года она одобрила резолюцию с требованием к России прекратить войну и немедленно вывести войска из Украины.