30 июля на внеочередном заседании в формате видеоконференции законопроект Зеленского рассмотрит Комитет по правоохранительной деятельности, передает 24 Канал.

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Что нового Зеленский сказал о своем законопроекте по НАБУ?

Президент подчеркнул, что очень важно принять закон о возвращении независимости антикоррупционным органам в четверг. Все партнеры выступают за это.

Зеленский уточнил, что голосование за законопроект он сегодня обсудил с представителями Верховной Рады Украины, с чиновниками.

"Результат должен быть обеспечен", – подчеркнул политик.

Напомним, что ЕС ранее предупредил Украину о возможной остановке кредитов и финансирования от ЕБРР и ЕИБ, если не будет принят закон.

Европейские партнеры четко дали понять Киеву, что ликвидация независимости НАБУ и САП является серьезным препятствием к евроинтеграции Украины.

Возмущение законом 12414 выразило и украинское общество. Тысячи людей в разных городах, начиная с 22 июля, выходят на протесты.