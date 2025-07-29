У вечернем обращении за 29 июля глава государства сообщил, что подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект о воинах, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг", передает 24 Канал.

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Какой статус получит награда "Крест боевых заслуг"?

Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого,

– пояснил президент.

Сейчас "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.

Напомним, что Владимир Зеленский наградил орденом Свободы посмертно 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Российские захватчики убили ребят из-за проукраинской позиции в оккупированном Бердянске 24 июня 2023 года.

19 июля Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины посмертно Виталию Карвацкому и Олегу Яровому.

Младший сержант Виталий Карвацкий служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде; солдат Олег Яровой – сапером "Волков Да Винчи".