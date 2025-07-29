У вечірньому зверненні за 29 липня глава держави повідомив, що підписав та направив до Верховної Ради України законопроєкт щодо воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг", передає 24 Канал.

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Який статус отримає нагорода "Хрест бойових заслуг"?

Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького,

– пояснив президент.

Наразі "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи посмертно 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Російські загарбники вбили хлопців через проукраїнську позицію в окупованому Бердянську 24 червня 2023 року.

19 липня Володимир Зеленський підписав укази про надання звання Герой України посмертно Віталію Карвацькому та Олегу Яровому.

Молодший сержант Віталій Карвацький служив у 3-й окремій штурмовій бригаді; солдат Олег Яровий – сапером "Вовків Да Вінчі".