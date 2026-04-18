Тюрьма или огромные штрафы: в Украине хотят ужесточить наказание за незаконный выезд за границу

В Украине могут усилить ответственность для военнообязанных граждан, которые незаконно выезжают за границу или нарушают сроки пребывания за пределами государства. Речь идет о правительственном законопроекте №13673, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс.

Документ зарегистрировали в Верховной Раде еще в августе 2025 года. С февраля 2026 года его включили в повестку дня парламента. Сейчас он находится на стадии ознакомления, то есть депутаты еще не приняли окончательного решения. Об этом пишет ТСН.

Смотрите также Военная форма под запретом: когда украинцы могут серьезно заплатить за милитари-одежду

Зачем нужно ужесточение наказания за незаконный выезд?

В пояснительной записке к законопроекту министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что сейчас за незаконное пересечение границы военнообязанные могут нести преимущественно административную ответственность по статье 204-1 КУоАП.

По мнению правительства, этого недостаточно, поскольку количество таких случаев растет. Согласно официальным данным, в 2021 году зафиксировали чуть более 3 тысяч нарушений, в 2022 году их стало более чем вдвое больше, в 2023 году – почти 10 тысяч, в 2024 году – более 20 тысяч, только за первый квартал 2025 года задержали почти 4678 человек, что больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В чем суть нового наказания за незаконный выезд из Украины?

По словам юристов, законопроект предусматривает, что часть действий, которые ранее карались штрафом или административным арестом, в определенных случаях могут стать уголовными правонарушениями.

Адвокат Тамила Алексик акцентировала на важном моменте. Уголовная ответственность будет наступать в случае, если человек незаконно пересек или пытался пересечь государственную границу во время военного или чрезвычайного положения. То есть решающим фактором здесь являются именно особые условия в стране – война или чрезвычайное положение.

Отдельно существует исключение, которое действует всегда: если для пересечения границы были использованы поддельные документы, например фальшивый паспорт. В таком случае это считается уголовным преступлением независимо от того, есть ли военное или чрезвычайное положение.

Во всех остальных ситуациях, когда нет ни военного или чрезвычайного положения, ни поддельных документов, нарушение рассматривается как административное. То есть за него предусмотрено более мягкое наказание, обычно в виде штрафа.

Что предлагает законопроект №13673?

Законопроект предлагает изменения в статью 204-1 КУоАП, чтобы пересечение границы с поддельным паспортом больше не наказывалось как административное нарушение.

Ранее за это могли: наложить штраф или дать административный арест до 15 суток, и еще конфисковать средства, которые использовали для нарушения.

После изменений в статью должен остаться только штраф.

Если кто-то помогает незаконно переправлять людей через границу во время военного или чрезвычайного положения, наказание будет очень суровым:

от 7 до 9 лет заключения;

запрет работать на определенных должностях до 3 лет;

конфискация имущества.

Такие действия будут считаться тяжким преступлением.

Также уголовная ответственность будет наступать:

за пересечение или попытку пересечения госграницы Украины в условиях военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов, или с использованием поддельного документа или таких, содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти.

За это может быть штраф от 119 000 до 170 000 гривен или до 3 лет лишения свободы.

Человека могут освободить от ответственности, если он:

в течение трех месяцев самостоятельно вернется в Украину;

до вручения подозрения сам сообщит правоохранителям о нарушении.

Такие правонарушения считаются нетяжелыми, поэтому человека могут привлечь к ответственности в течение 5 лет после их совершения.

Отдельно предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 337-1. Она будет касаться призывников, военнообязанных и резервистов, которые выехали законно, но не вернулись в установленные сроки.

Возможное наказание предусматривает штраф от 34 000 до 51 000 гривен или лишение свободы от 3 до 5 лет. Речь идет, в частности, о тех лицах, которые выехали на разрешенные 30 или 60 дней, но остались за границей дольше.

Уголовную ответственность могут не применять, если:

человек вернулся в Украину в течение одного месяца после завершения разрешенного срока;

нарушение произошло уже после прекращения или отмены военного положения.

Документ также предусматривает возможность специального досудебного расследования без физического присутствия подозреваемого. Это означает, что следствие может продолжаться, даже если человек находится за границей.

Пока неизвестно, когда именно парламент будет рассматривать законопроект №13673. Некоторые депутаты отмечают, что это правительственная инициатива, которую еще детально не прорабатывали. Также в пояснительной записке указано, что документ не проходил публичного общественного обсуждения.

Почему законопроект активно обсуждают в соцсетях именно сейчас?