Повестки в телефоне и мобилизация онлайн: в Раде ответили, будет ли рассматриваться реформа ТЦК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о масштабной реформе ТЦК и мобилизационной системы. Однако, нардепы настроены скептически к этой законодательной инициативе.

О перспективах законопроекта, который активно обсуждают в сети, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии для "РБК-Украина".

Что известно о законопроекте, который обсуждают?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации". Документ предусматривает масштабное обновление системы ТЦК и переход к цифровому формату мобилизационных процедур.

К слову. Автором проекта закона является Заремский Максим Валентинович. Он является народным депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа".

Авторы инициативы предлагают изменить подход к работе территориальных центров комплектования. Вместо нынешней модели ТЦК должны работать в формате сервисных центров – консультировать граждан, помогать с документами и предоставлять разъяснения по мобилизации.

Одним из ключевых изменений может стать полная цифровизация процессов. Законопроект предусматривает развитие электронного кабинета военнообязанного, где можно будет проверять свой статус, информацию об отсрочке, резерв или пригодность к службе. Также предлагается ввести электронные повестки. Их планируют отправлять через цифровые каналы с фиксацией получения в системе.

По мнению авторов, это позволит уменьшить количество конфликтов и минимизировать личный контакт с работниками ТЦК на начальном этапе. Отдельно документ предусматривает обязательную видеофиксацию всех действий работников ТЦК при взаимодействии с гражданами. Записи могут использоваться в качестве доказательства в случае жалоб, конфликтов или превышения полномочий.

Кроме этого, законопроект предлагает разделить функции внутри ТЦК – отдельно вести учет военнообязанных, администрировать процессы и принимать мобилизационные решения. По мнению авторов, это должно снизить риски коррупции и сделать систему более прозрачной.

Как отреагировали в Раде на законодательную инициативу?

В парламенте к инициативе отнеслись скептически. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что законопроект является личной инициативой одного из депутатов и не имеет поддержки профильного комитета или Министерства обороны.

Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержано нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

– отметил Вениславский.

По словам Вениславского, шансов на рассмотрение документа в сессионном зале пока практически нет.

Стоит отметить, что военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в разговоре с 24 Каналом отметил, что система мобилизации, которая по состоянию на сейчас есть в Украине – неэффективна. Он отметил, что имея деньги, военнообязанные сегодня могут откупиться. Поэтому военнослужащий предлагает провести аудит в руководстве терцентров и предоставить дополнительные полномочия антикоррупционным органам.

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что к процессу бронирования военнообязанных могут привлечь технологии искусственного интеллекта. По его словам, сейчас территориальные центры комплектования уже взаимодействуют с СБУ во время проверок предприятий, претендующих на статус критически важных, что помогает снизить коррупционные риски.

Горбенко объяснил, что ТЦК проводят проверки предприятий, чтобы решение о бронировании принимались более объективно. Кроме того, в будущем требования для определения критичности предприятий могут усилить.

По его мнению, это поможет избежать случаев незаконного или формального бронирования, если деятельность компаний не будет соответствовать установленным критериям. Использование искусственного интеллекта, как считает нардеп, также может сделать систему более прозрачной и эффективной.