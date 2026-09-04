Инициатором законопроекта выступил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

На кого предлагается распространить государственную охрану?

В законопроекте предусмотрено, что государственную охрану должны предоставлять главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, руководителям СБУ и разведывательных органов, а также членам Ставки и СНБО, если они исполняли свои полномочия во время войны.

Роман Костенко пояснил, что такие должностные лица могут оставаться целями российских спецслужб даже после увольнения. Поэтому, по его словам, система государственной охраны должна учитывать реалии полномасштабной войны.

Согласно законопроекту, президенту, возглавлявшему государство во время войны, предлагают гарантировать пожизненную государственную охрану после истечения срока его полномочий. Исключением будут случаи, когда президента отстранили от должности в результате импичмента.

Членам Ставки и СНБО предлагают предоставить государственную охрану в Украине на 10 лет после окончания их полномочий. Это коснется и должностных лиц, уже покинувших свои посты, если они работали во время военного положения. Безопасность членов семей таких должностных лиц предлагается гарантировать в течение всего срока их полномочий и еще один год после этого.

Если же представитель Ставки или СНБО погибнет насильственной смертью, его семья сможет получать охрану во время военного положения и еще пять лет после его окончания.

В то же время эти гарантии не будут распространяться на должностных лиц, которых суд приговорил к лишению свободы за уголовное преступление.

Для реализации инициативы предлагается увеличить штат Управления государственной охраны – с нынешних 2993 до 5500 сотрудников.

Костенко ожидает, что профильный комитет Верховной Рады в ближайшее время рассмотрит законопроект.