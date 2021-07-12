Законопроект №5420 не о борьбе с контрабандой, а о давлении на бизнес

Прикрываясь борьбой с контрабандой, депутаты предоставляют чиновникам новые рычаги давления на бизнес. Поэтому законопроект №5420 нельзя принимать в том виде, который предлагается к первому чтению этой неделе.

Такое требование ставят парламенту бизнес-ассоциации, сообщает АППУ.

Беспокойство бизнес-сообщества вызывает предложенная в законопроекте статья 2014 УК. В ней говорится об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и даже за неумышленные ошибки в декларациях. Кроме того, уголовное наказание ждет и за содействие в недостоверном декларировании. Под это определение будут попадать и таможенники. Соответственно, вместо того, чтобы проверять декларации и проводить таможенное оформление, служащие таможни будут заниматься поиском формальных причин отказать в таможенном оформлении.

Прежде всего – чтобы обезопасить себя от возможных обвинений в содействии в недостоверном декларировании. Ведь для них предусмотрено наказание от 7 до 11 лет за решеткой. При этом возможность привлечь к уголовной ответственности предусмотрена и при отсутствии ущерба для государства. В законопроекте прямо указано: "действия, которые могли привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в значительных размерах".

В частности, законопроект выносится на первое чтение без учета замечаний и предложений профильных ассоциаций, экспертов и ученых, даже не учитывая предложения Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Поэтому бизнес-ассоциации требуют у парламентариев вернуть документ на доработку и, учтя все правки экспертного и профильного сред, отправить законопроект на повторное первое чтение. Бизнес поддерживал и поддерживает борьбу с контрабандой, но не тогда, когда под ее ширмой прячут новые рычаги давления.