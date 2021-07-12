Таку вимогу ставлять парламенту бізнес-асоціації, повідомляє АППУ.

Непокоєння бізнес-спільноти викликає запропонована в законопроєкті стаття 2014 КК. В ній йдеться про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і навіть за ненавмисні помилки в деклараціях. Крім того, кримінальне покарання чекає і за сприяння у недостовірному декларуванні. Під це визначення потраплятимуть і митники. Відповідно, замість того, щоб перевіряти декларації і проводити митне оформлення, службовці митниці займатимуться пошуком формальних причин відмовити в митному оформленні.

Найперше – щоб убезпечити себе від можливих звинувачень у сприянні в недостовірному декларуванні. Адже для них передбачене покарання від 7 до 11 років за ґратами. При цьому можливість притягти до кримінальної відповідальності передбачена і за відсутності шкоди для держави. У законопроєкті прямо зазначено: "дії, які могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах".

Зокрема, законопроєкт виносять на перше читання без урахувань зауважень та пропозицій профільних асоціацій, експертів та науковців, навіть не враховуючи пропозицій Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.

Тому бізнес-асоціації вимагають у парламентарів повернути документ на доопрацювання і, врахувавши всі правки експертного та профільного середовищ, відправити законопроєкт на повторне перше читання. Бізнес підтримував і підтримує боротьбу з контрабандою, але не тоді, коли під її ширмою ховають нові важелі тиску.