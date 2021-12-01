Законопроект №5600: почему вы называете Ахметова "Бизнес"

Кажется, нет у Ахметова такого дополнительного прозвища. Ну, и бизнесом то, чем он занимается, можно назвать только с большой натяжкой. Далее читайте на украинском.

Прочитав купу коментарів про "знищення бізнесу" за допомогою закону 5600.

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Згадав анекдот, у якому дочка багатого бізнесмена одружується з релігійним хлопцем, і коли той спілкувався з майбутнім тестем, то у відповідь на запитання про джерела доходів майбутньої родини, сказав: "Бог допоможе". На що бізнесмен сказав, що йому, звісно, приємно, що його Богом називають…

Чому ви називаєте Ріната Леонідовича "Бізнес"? Здається, немає у нього такого додаткового прізвища. Ну, й бізнесом те, чим він займається, можна назвати лише опосередковано. Бо коли ти "сідаєш" на руду, або, приміром, на електроенергію, та маєш з цього дохід, то це не зовсім бізнес.

Тоді одним з перших бізнесменів у нашій історії був князь Ігор, який спершу ходив "по бізнес" до древлян, а потім захотів цей бізнес повторити, але древляни такого "бізнесу" не зрозуміли.

В принципі, вся ця ситуація показує, чому Ренат Леонідович мав так мало проблем раніше. І був "попутником" революцій, які у нас траплялися раніше. Він же особисто на роль політика не претендує, йому навіть не дуже цікаво, хто там при владі, але цей "хтось" має платити йому ренту. А він нічого платити не має нікому. Якщо, звісно, ніхто не хоче стати його ворогом. Ну, і мова тут про мільярди.

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Ну, але хто ж у нас скаже, що він – за Ахметова? Ніхто. Тому Ренат Леонідович проходить в офіційних повідомленнях під позивним "Бізнес".