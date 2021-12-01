Выход депутата-мажоритарщика Романа Сохи из состава парламентской фракции "Слуга народа" – это, с высокой вероятностью, сигнал от Ахметова Президенту Зеленскому, что богатейший олигарх Украины может таким образом постепенно ослаблять моно-большинство.

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Конечно, это предположение. Но надо учитывать, что речь идет о депутате из Запорожья, из города, который стал базовым для ахметовского бизнеса после бегства Рината Леонидовича из Донецка. И уходит Соха к Дмитрию Разумкову, которого с большой симпатией привечают на ахметовских телеканалах.

Однако президентская команда нанесла Ахметову мощный ответный удар. Антиахметовские нормы в законопроекте №5600 были существенно усилены. Рента на железную руду заметно возросла, а соответственно и налоговая нагрузка на бизнес Рината Леонидовича. И это важная составляющая часть активной антиолигархической политики.

Весьма вероятно, что именно такой характер будет носить дальнейшее противостояние между Ахметовым и командой Президента Зеленского.

Телеканалы Ахметова будут вести против Зеленского и "Слуг народа" агрессивную информационную кампанию с целью снижения рейтингов Президента и его партии, одновременно будут предприниматься попытки максимально ослабить (а при возможности и разрушить) парламентское моно-большинство.

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В ответ будет усиливаться законодательный, правовой и административный прессинг на бизнес Ахметова. И в такой асимметричности рисков несколько больше для Ахметова. Особенно в том случае, если правы эксперты, говорящие о высокой закредитованности ахметовского бизнеса.