Законопроект ожидает подписания президентом, только после этого вступит в силу. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что неоднократно поступали обращения от местных общин, которые с начала войны начали помогать ВСУ, но не имели законных оснований для этого.

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Общины не имели права на закупки для армии

Нардеп отметила, что те общины которые оказывали финансовую поддержку украинской армии, потом имели проблемы с правоохранительными органами. Говорит, хотя и с моральной точки зрения эти ОТО все делали правильно, одновременно с этим полномочий закупать дроны или необходимые вещи для поддержки Сил обороны – не имели.

"Но общины это все равно делали, и были случаи, когда правоохранительные органы обращались к этим ОТО и открывали уголовные производства, что они не целевым методом используют бюджетные средства", – озвучила Васильченко.

Этим законопроектом теперь данная проблема будет решена, расширятся полномочия органов местного самоуправления, они смогут легально закупать необходимые для армии вещи, а также использовать бюджетные средства на строительство фортификационных сооружений.

Общины, которые не помогали ВСУ, теперь должны это делать

Член профильного комитета ВР рассказала, что был ряд общин, которые говорили, что не хотят в будущем иметь проблемы с правоохранительными органами, поэтому и не проводили закупок для нужд армии, зато еще раз перекладывали брусчатку, закупали какие-то вещи для своей общины.

То есть использовали средства в соответствии с теми целями и программами, которые в этих ОТО были предусмотрены законодательством. Теперь все громады имеют право осуществлять закупки на армию и не смогут избегать помощи Силам обороны,

– отметила Васильченко.

Коротко о законопроекте 9559-д

Народные депутаты 18 июня 2024 года в количестве 303 приняли во втором чтении и в целом ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины". Законом в частности предусмотрено предоставление полномочий местным советам принимать решение о финансовой поддержке ВСУ в период действия военного положения; строительстве и содержании фортификационных сооружений.