Соответствующее решение ВРУ приняла во вторник, 18 июня. "За" проголосовали 303 депутата.

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Что предусматривает законопроект 9559-д

Законопроект 9559-д расширяет полномочия местного самоуправления.

"Наконец принято 9559-д, который позволяет местным советам финансировать подразделения сил обороны, также возвращает возможность проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов местного самоуправления и регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения", – написал народный депутат Ярослав Железняк.

Позже нардеп Ирина Геращенко рассказала, что отныне у местного самоуправления появилось право поддерживать военные части, закупая оборудование и технику в подразделения.

Также этим законом, фактически, амнистируют местное самоуправление за помощь ВСУ с февраля 2022 года,

– написала Геращенко.

Депутаты проголосовали за законопроект 9559-д / Фото Ярослава Железняка