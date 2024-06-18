Відповідне рішення ВРУ прийняла у вівторок, 18 червня. "За" проголосували 303 депутати.

Дивіться також Новий законопроєкт щодо економічного бронювання вже у Верховній Раді

Що передбачає законопроєкт 9559-д

Законопроєкт 9559-д розширює повноваження місцевого самоврядування.

"Нарешті прийнято 9559-д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану", – написав народний депутат Ярослав Железняк.

Пізніше нардепка Ірина Геращенко розповіла, що відтепер у місцевого самоврядування з'явилося право підтримувати військові частини, закуповуючи обладнання і техніку до підрозділів.

Також цим законом, фактично, амністують місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 2022 року,

– написала Геращенко.

Депутати проголосували за законопроєкт 9559-д / Фото Ярослава Железняка