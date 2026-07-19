"Трамп готов": законопроект Грэма могут принять в течение следующих двух недель

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма и его коллеги Блюменталя о введении жестких санкций в отношении России получил значительную поддержку со стороны других сенаторов. Однако на голосование его не выносят. Это сейчас самый актуальный для Украины вопрос в Конгрессе.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявила журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская, напомнив, что этот законопроект был внесен Линдси Грэмом еще в прошлом году. Тогда у него было 85 соавторов. То есть это сенаторы, которые подписались под этим законопроектом, заявив, что готовы его поддержать.

Законопроект Грэма: компромисс с Белым домом достигнут

Поддержать законопроект о жестких санкционных ограничениях в отношении России были готовы 85 из 100 сенаторов от обеих партий: и Демократической, и Республиканской. На тот момент, по словам журналистки, это был законодательный акт, получивший наибольшую двухпартийную поддержку в Сенате. Вопросов о том, прошел бы он или нет, не было, но его не выносили на голосование.

Этого не делали, потому что администрация президента Трампа была против. Там заявляли, что не будут подписывать этот законопроект, не поддерживают его, и поэтому нет смысла даже выносить его на голосование. В ходе адвокации на Капитолийском холме украинцы и американцы в США, поддерживающие Украину, обращались к своим конгрессменам и сенаторам с вопросом: почему, если есть эта поддержка, нет действий?

– рассказала Ульяновская.

По ее словам, законодатели от обеих партий указывали на Белый дом. В течение всего года Линдси Грэм постоянно говорил об этом законопроекте и не давал ему "умереть", несмотря на то, что "попутного ветра" для этого документа не было. Он, как отметила журналистка, пытался изменить его текст таким образом, чтобы Дональд Трамп согласился его подписать и ввести эти санкции.

Полное интервью с Ульяновской: смотрите в видео

Когда Линдси Грэм был в Украине на прошлой неделе, он сообщил, что наконец удалось достичь компромисса с Белым домом, с обеими партиями. Законопроект получил должную поддержку. Он полностью переписан, но Грэм планировал начать его прохождение в Сенате, только что вернувшись в Соединенные Штаты. Но он внезапно скончался.

После этого сенаторы, коллеги Линдси Грэма, говорят о том, почему нужно принять этот законопроект как можно скорее – в память о нем. В то же время Белый дом и Дональд Трамп лично заявляют, что для того, чтобы почтить память Грэма, необходимо принять другой законопроект об урегулировании рынка криптовалют, к которому Линдси Грэм не имеет никакого отношения. Это не была его тема,

– пояснила Ульяновская.

Она добавила, что Грэм был сенатором из "ястребиного" крыла, который занимался преимущественно вопросами внешней политики и помогал Трампу, был его связным в Сенате, искал голоса для его законопроектов.

Журналистка сообщила, что на этой неделе состоялась большая двухпартийная пресс-конференция сенаторов от Демократической и Республиканской партий о том, что они хотят вынести этот вопрос на голосование. По их словам, у них было письменное подтверждение от Белого дома, что Трамп готов подписать и поддержать этот законопроект.

Финальная подпись под законопроектом

Журналистка украинской службы "Голоса Америки" рассказала, что лидер республиканского большинства в Сенате, который должен вынести этот законопроект на голосование, заявил, что если новая версия законопроекта получит необходимую поддержку, то он вынесет ее на голосование.

Вчера появилась информация о том, что он поставил финальную подпись (сейчас под ним 61). Это означает, что в Сенате он уже имеет проходной рейтинг. Ричард Блюменталь, который был соавтором этого законопроекта вместе с Линдси Грэмом, заявил, что сенаторы работают над тем, чтобы вынести этот законопроект на голосование и принять его в течение следующих двух недель – до того, как Конгресс уйдет на летние каникулы в августе,

– сообщила Ульяновская.

То есть, если этот законопроект будет принят и санкции будут введены, это произойдет в течение следующих двух недель. Она подчеркнула, что за этим нужно очень внимательно следить, потому что это лишь публичная часть того, что происходит. За кулисами в Сенате и Палате представителей сейчас проходит много важных для администрации голосований по различным законопроектам.

По ее словам, обычно для того, чтобы продвинуть какую-либо из таких инициатив, как помощь Украине, нужно приложить немало усилий и договариваться: кто за что готов проголосовать, на какие уступки пойти, чтобы получить подписи от других законодателей и сенаторов.

Поэтому сейчас за кулисами Конгресса, как подытожила журналистка, разворачивается сложная игра с поиском способов продвижения этой инициативы и определением того, на что готовы пойти, чтобы помочь Украине этими санкциями.