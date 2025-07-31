В Верховной Раде проголосовали за законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП. Некоторые фракции поддержали его большинством голосов.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала рассказал, что с изменением позиции президента изменилась и позиция его фракции – "Слуги народа". Так называемая неделя извинений, которая этому предшествовала, в целом давала основания прогнозировать именно такой результат.

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Как голосовали фракции?

Собственно, та же тенденция наблюдается и в "ОПЗЖ". Почти в отношение каждого из них уже открыто уголовное производство по подозрению в угрозе национальной безопасности или государственной измене.

Понятно, что договариваться в таком состоянии власти, когда она контролирует правоохранительные органы, довольно легко. Другой вопрос – что, наверное, полиграфы стоило бы внедрять не в НАБУ и САП, что не даст никакого эффекта. Стоило бы проверить часть депутатского корпуса – особенно тех, кто остался "в наследство" от пророссийских, запрещенных партий в Верховной Раде,

– сказал Ярослав Юрчишин.

Он добавил, что относительно изменения позиции "Голоса" и "ЕС" – они свою позицию не меняли. Они были против первого закона. Они были готовы голосовать за президентский законопроект, хотя на самом деле имели собственные альтернативные законопроекты, которые, по их мнению, были значительно лучше. Критическая ситуация требовала быстрого решения. Он добавил, что фракции осознавали инфантильность позиции большинства, когда голосуют только за свои законопроекты, а законопроекты оппозиции игнорируют.

Напомним, что 31 июля народные депутаты проголосовали за законопроект, который подал президент. Этот документ касается НАБУ и САП и определяет, что эти органы должны быть независимыми. Из общего количества депутатов 331 проголосовал "за".

Также известно, как голосовали различные фракции. Больше всего голосов дали депутаты из фракции "Слуга народа" – 214. На втором месте – "Европейская Солидарность", которая дала 27 голосов. Далее – "Довира" и "ОПЗЖ" – по 17, "Голос" – 16, внефракционные депутаты – 15, а "Батькивщина" – только 4.