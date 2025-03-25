Нашумевший законопроект о расширении прав Нацгвардии сняли с повестки дня

Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект №10311, который вызвал широкий резонанс из-за норм по применению силы военными Национальной гвардии. Документ предусматривал, в частности, возможность использования огнестрельного оружия и слезоточивого газа против гражданского населения.

Законопроект исключен из повестки дня на текущую пленарную неделю (24 – 30 марта). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ирину Геращенко и Ярослава Железняка , а также председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина .

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Что известно о законопроекте

Железняк отметил, что документ действительно содержит противоречивые моменты: "В конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали, что [законопроект] надо доработать".

Ранее правоохранительный комитет парламента одобрил законопроект, что вызвало критику со стороны "Центра противодействия коррупции". Там указали на сходство его отдельных положений с так называемыми "законами 16 января" 2014 года, принятыми во время Революции Достоинства, которые значительно расширяли полномочия правоохранителей в противодействии протестам.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, объясняли, что документ направлен на согласование Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" с другими действующими правовыми нормами.

Там говорили, что нацгвардейцы и раньше имели право применять резиновые дубинки, электрошокеры и средства принудительной остановки транспорта. Это было предусмотрено постановлением Кабмина еще от 2017 года.

В нынешнем проекте закона отмечается, что подобные действия могут использоваться только как крайняя мера в четко определенных пределах и способах, а также содержит нормы об обязанности предупреждения намерения об их применении.