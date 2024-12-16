В Верховной Раде уже на этой неделе могут начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, – СМИ

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Верховная Рада может рассмотреть его в течение этой недели.

Этот законопроект определен президентом как приоритетный. Об этом "РБК-Украина" сообщил собеседник в "Слуге народа", передает 24 Канал.

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Когда в Раде рассмотрят законопроект

По данным издания, законопроект действительно могут рассмотреть в ближайшее время. На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать, чтобы его рассмотрели уже на этой неделе, то есть до 22 декабря.

Напомним, что в начале августа Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Этот документ будет определять категории лиц, которые могут иметь множественное гражданство, а также особенности приобретения и восстановления гражданства для некоторых категорий иностранцев.

Целью законопроекта, в частности, является уменьшение негативных последствий демографического кризиса в результате войны России с Украиной и упрощение порядка приобретения гражданства Украины. Кроме этого, документ должен усовершенствовать регулирование правового статуса иностранцев.