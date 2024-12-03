Законопроект о ликвидации КП может оставить без тепла любой город, – АГУ

Ассоциация городов Украины настаивает на необходимости сохранения коммунальных предприятий в проекте закона №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности... в переходный период".

В случае принятия законопроекта без учета позиции АГУ во многих городах может сложиться ситуация, как в Кривом Роге, когда город остался без тепла. Об этом говорится в сообщении на сайте АГУ.

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"О необходимости сохранения коммунальных предприятий в проекте Закона Украины №6013 обратился на заседании Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Вопреки позиции АГУ, Комитет поддержал во втором чтении и в целом законопроект. Ярким примером последствий предложенных законопроектом №6013 изменений является сегодня АО "Криворожтеплоцентраль", которое сорвало отопительный сезон в городе и оставило без тепла в декабре более ста тысяч жителей Криворожской общины", – говорится в сообщении.

В АГУ отмечают, что нормы законопроекта №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" среди прочего предусматривают прямой запрет создания коммунальных предприятий, что противоречит статьям 142, 143 Конституции Украины, и передачу имущества территориальных общин, закрепленного за коммунальными предприятиями, в собственность хозяйственных обществ.

Кризис с отоплением в Кривом Роге сложился именно из-за того, что город потерял контроль над поставщиком тепловой энергии. Такая ситуация может сложиться и в других городах в случае принятия законопроекта №6013, отмечают в АГУ.

АО "Криворожтеплоцентраль", находясь в городе, вообще не подчиняется городской власти. По коммунальной теплосети, которая отапливает 2510 домов, работают все котельные,

– отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

О необходимости доработки законопроекта №6013 выступили народные депутаты Украины Людмила Буймистер и Виктория Гриб. 11 членов комитета проголосовали за законопроект и ликвидацию коммунальных предприятий.