В правительственном законопроекте о мобилизации №10449 парламентский комитет по вопросам нацбезопасности финализировал ряд важных поправок. Рассказываем, какой будет роль и полномочия правоохранителей в мобилизационном процессе.

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Полномочия полицейских

Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мероприятий по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК. В частности, полицейские будут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Справка. На время действия военного положения и мобилизации в стране все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Мобилизация в Украине: актуально о главном