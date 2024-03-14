В урядовому законопроекті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих поправок. Розповідаємо, якою буде роль і повноваження правоохоронців у мобілізаційному процесі.
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Повноваження поліціянтів
Поліція не вручатиме повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо повідомлення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК. Зокрема, поліцейські здійснюватимуть фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів.
Мобілізація в Україні: актуально про головне
- Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони на засіданні виключив з законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Те саме стосується заходів впливу щодо виїзду за кордон та водіння авто.
- В оновленій версії законопроєкту 10449 про посилення мобілізації йдеться про те, щоб дозволити людям, які отримали умовний термін за правопорушення, добровільно вступати до української армії.