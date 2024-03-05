Собственно, народный избранник от партии "Голос" Ярослав Юрчишин сделал соответствующее заявление, о чем написала международная пресса. Сейчас важный проект закона только на стадии подготовки ко второму чтению из-за большого количества поправок.

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Рада хочет мотивировать украинцев

По словам парламентария, депутаты ищут "соответствующий механизм мотивации" для поощрения к призыву. Речь идет, частности, о бонусах за уничтожение российской техники и новых финансовых льготах для ветеранов.

Это тяжелая дискуссия, потому что раньше мы мобилизовали людей, которые имеют чувство долга. Теперь мы должны мотивировать наших людей служить в армии,

– сказал Юрчишин.

Ранее и Минобороны во главе с Рустемом Умеровым, и Вооруженные Силы, главкомом которых является Александр Сырский, поддержали предложение депутатов установить единовременные выплаты за уничтоженную или захваченную технику врага. В инициативе говорится о таких расценках:

за танк, САУ, РСЗО, ЗРК или РЛС – от 200 до 370 тысяч гривен;

за гаубицу, БМП, БМД, БпЛА – от 30 до 100 тысяч гривен;

за средства РЭБ или контрбатарейной борьбы – от 30 до 150 тысяч гривен;

за самолет – 500 тысяч гривен;

за вертолет – 300 тысяч гривен;

за корабль – от 300 до 500 тысяч гривен;

за крылатую или баллистическую ракету – 100 тысяч гривен.

Консенсуса по мобилизации нет

Газета The Washington Post в своем материале, кроме Юрчишина, также цитирует советника Минобороны Алексея Бежевца: "Страна имеет будущее до тех пор, пока есть люди, которые готовы за него воевать и за него умирать", – отмечает чиновник.

В статье авторитетного издания говорится в целом о необходимости для Украины разработать четкую стратегию привлечения людей в армию, чтобы сдержать наступление России. Как констатируют аналитики, пока по этому вопросу в Киеве нет консенсуса.

В законопроект о мобилизации внесено более 4 тысяч поправок. Некоторые депутаты видят в этом шаге попытку Зеленского переложить ответственность на парламент за неизбежно непопулярное решение,

– утверждают журналисты.

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В то же время в Министерстве юстиции предлагают разрешить мобилизацию заключенных, отбывающих наказание за ненасильственные преступления. Глава ведомства Денис Малюська заявил, что, скажем, можно было бы привлекать в армию граждан, которых осудили за ДТП.