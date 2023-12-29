Когда законопроект о мобилизации может стать законом: ответ Стефанчука

25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в мобилизации. Руслан Стефанчук рассказал, когда он может стать законом.

Пролить свет на этот вопрос Руслан Стефанчук смог в эфире телемарафона. Спикер Верховной Рады обратил внимание, что на все выписан регламент, передает 24 Канал.

Читайте также Новый законопроект о мобилизации зарегистрирован в Верховной Раде: все, что известно

Когда могут принять новый закон о мобилизации

По словам Руслана Стефанчука, законопроект получили 25 декабря. Следовательно, на рассмотрение комитета Верховной Рады его могут взять не раньше чем через 14 дней. Следовательно, парламентарии ожидают. В частности, потому, что за это время могут поступить также альтернативные законопроекты.

После этого комитет изучает. Как только комитет изучает, он выносит его в зал. Я думаю, что этому будут предшествовать большие дискуссии, в первую очередь, на уровне комитета. Я очень хочу, чтобы эти дискуссии были профессиональными. Не политическими, не популистическими, а профессиональными. Это очень важно,

– подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что перед Украиной, по его мнению, "пожалуй, самый сложный вызов за ее новейшую историю". Следовательно, Руслан Стефанчук хотел бы, чтобы все помнили историю. В частности, то, что в 1918 – 1919 годах у нашего государства были такие же проблемы.

1918 – 1919 год мы очень хорошо помним. Как прошло в Украине, когда мы держались год, а дальше пошли раздоры, пошли ссоры и мы потеряли государственность. Я очень не хочу, чтобы это произошло на этот раз. Если у нас не будет мудрости, мы можем потерять страну,

– подчеркнул Стефанчук.

Войну роликами о псе Патроне не выиграть

Это также отметил Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что соответствующий законопроект о мобилизации тщательно изучается. В то же время он отметил, что точно будут дискуссии. В частности, потому, что содержание документа возмутило общественность, а также вызвало целый ряд вопросов.

Но мы должны для себя четко понять, что войну может выиграть только единство украинцев. Не могут быть граждане Украины, глубоко переживающие за будущее Украины, потягивая там кофе в Вене. И, в конце концов, мы должны понять: да, это жесткие меры. Но, поверьте мне, что роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно,

– сказал спикер.

По его словам, должна быть "четкая, сбалансированная, правильная" государственная политика, которая касается обеспечения победы в войне и отстаивания независимости и государственности Украины.