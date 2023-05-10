Львов 11 – 12 мая принимает двухдневную конференцию "Соглашение мэров в Украине: работаем вместе над зеленым восстановлением". Это событие собрало представителей центральных органов власти, общин и ассоциаций органов местного самоуправления.

В режиме онлайн к конференции также присоединились представители институций Европейского Союза.

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Мэр Львова подчеркнул, что предстоящая победа Украины имеет две составляющие:

первая – деоккупация всех наших территорий,

вторая – послевоенная перестройка государства.

Поэтому общины должны быть инициативными и сами находить варианты решения разных проблем. По словам Садового, здесь очень важно внедрить следующую практику – прежде чем принимать те или иные законы, касающиеся местного самоуправления, следует:

согласовывать их с общинами,

обсуждать и совместно нарабатывать их на круглых столах с участием представителей общин, правительства, Верховной Рады.

Городской голова предостерег от принятия сегодня законов, делящих общество. Также он поблагодарил президента за то, что тот не поддержал законопроект 5655, который мог привести к хаотической неконтролируемой застройке украинских городов.

Участники конференции также поблагодарили главу государства аплодисментами за то, что он не подписал закон, вредный для общин и для градостроительства в Украине.

Знаете, что сорвало овации присутствующих мэров? Я поблагодарил президента за то, что он не поддержал законопроект 5655, который может привести к хаотической неконтролируемой застройке украинских городов. Из реакции аудитории понятно, что благодарен за это не только я, но и сотни городских голов.

– написал мэр Львова Андрей Садовой в фейсбуке.

Также он подчеркнул, что в послевоенном восстановлении Украины вопрос стимулирования развития зеленой энергии, уменьшение количества вредных выбросов должен быть одним из ключевых.

"Более 11 тысяч представителей местного самоуправления из 55 стран мира объединились, чтобы стимулировать развитие зеленой энергии и уменьшение количества вредных выбросов. У нас сейчас война и такие инициативы могут казаться второстепенными. Но на самом деле это важно, потому что уже сегодня нужно думать и планировать будущее. Лучшее будущее", – заметил Садовой.

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Что происходит на конференции

В первый день конференции, участники:

подвели промежуточные итоги по реализации Соглашения в Украине,

обсудили основные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются города-подписанты во время масштабной войны,

поделились историями успеха,

очертили будущее "Соглашения мэров" и перспективы поддержки ЕС для украинских общин в контексте послевоенного восстановления, Зеленого соглашения и других европейских инициатив.

В свою очередь, завтра состоятся:

заседание Муниципальной координационной платформы по развитию, призванной способствовать диалогу общин и органов власти по вопросам сохранения климата и энергии;

визиты на городские объекты, где уже внедрили проекты по сохранению климата и энергии.

Что известно о "Соглашении мэров" Это самое масштабное в мире движение по сохранению климата и энергии на местном уровне. Эта европейская инициатива объединяет тысячи местных органов власти. Подписанты обязуются достичь сокращения выбросов парниковых газов не менее чем на 35% к 2030 году и адаптации к последствиям изменения климата. Львов был одним из первых украинских городов, который в 2009 году присоединился к "Соглашению мэров" и успешно выполнил свои обязательства – к 2020 году сократил выброс CO2 на 20,3%.

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Ряд украинских мэров выступил против законопроекта 5655

Украинские мэры, а также главы сельских и поселковых советов выступили против одобрения реформы градостроительства. Они подписали совместное обращение, в котором призвали провести широкое общественное обсуждение и доработать документ. В частности, обращение подписали:

мэр Киева Виталий Кличко,

мэр Львова Андрей Садовой,

мэр Днепра Борис Филатов,

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив,

мэр Житомира Сергей Сухомлин,

мэр Мариуполя Вадим Бойченко,

мэр Николаева Александр Сенкевич,

мэр Ровно Александр Третьяк и другие.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект. Критики документа отмечают, что он имеет ряд недостатков, в частности:

монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок;

вместо контроля и надзора местного самоуправления планируют создать частные органы контроля, которым передают все полномочия без ответственности;

монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий;

создаются условия для самопроизвольного строительства без оформления права собственности на земельные участки.

Однако Верховная Рада его все же приняла – 15 членов комитета по вопросам организации государственной власти 8 декабря поддержали законопроект во втором чтении.