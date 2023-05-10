Львів 11 – 12 травня приймає дводенну конференцію "Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням". Ця подія зібрала представників центральних органів влади, громад та асоціацій органів місцевого самоврядування.

В режимі онлайн до конференції також долучилися представники інституцій Європейського Союзу.

До теми Містобудування без міст: Садовий різко розкритикував скандальний законопроєкт № 5655

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Мер Львова наголосив, що майбутня перемога України має дві складові:

перша – деокупація усіх наших територій,

друга – післявоєнна перебудова держави.

Тому громади повинні бути ініціативними та самі знаходити варіанти розв'язання різних проблем. За словами Садового, тут дуже важливо запровадити наступну практику – перш ніж ухвалювати ті чи інші закони, що стосуються місцевого самоврядування, слід:

погоджувати їх з громадами,

обговорювати та спільно напрацьовувати їх на круглих столах за участі представників громад, уряду, Верховної Ради.

Міський голова застеріг від прийняття сьогодні законів, які ділять суспільство. Також він подякував президенту за те, що той не підтримав законопроєкт 5655, який міг призвести до хаотичної неконтрольованої забудови українських міст.

Учасники конференції також подякували главі держави оплесками за те, що він не підписав закон, який є шкідливим для громад і для містобудування в Україні.

Знаєте, що зірвало овації присутніх мерів? Я подякував президенту за те, що він не підтримав законопроєкт 5655, який може призвести до хаотичної неконтрольованої забудови українських міст. З реакції аудиторії зрозуміло, що вдячний за це не лише я, але й сотні міських голів,

– написав мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

Також він підкреслив, що у післявоєнній відбудові України питання стимулювання розвитку зеленої енергії, зменшення кількості шкідливих викидів має бути одним з ключових.

"Понад 11 тисяч представників місцевого самоврядування з 55 країн світу об'єднались, щоб стимулювати розвиток зеленої енергії та зменшення кількості шкідливих викидів. У нас зараз війна і такі ініціативи можуть здаватись другорядними. Але насправді це важливо, бо вже сьогодні треба думати та планувати майбутнє. Краще майбутнє", – зауважив Садовий.

Дивіться фото з конференції / Фото Романа Балука

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Що відбувається на конференції

У перший день конференції, учасники:

підбили проміжні підсумки щодо реалізації Угоди в Україні,

обговорили основні проблеми та бар'єри, з якими стикаються міста-підписанти під час масштабної війни,

поділилися історіями успіху,

окреслили майбутнє "Угоди мерів" та перспективи підтримки ЄС для українських громад у контексті післявоєнного відновлення, Зеленої угоди та інших європейських ініціатив.

Своєю чергою, завтра відбудуться:

засідання Муніципальної координаційної платформи з розвитку, покликаної сприяти діалогу громад та органів влади у питаннях збереження клімату та енергії;

візити на міські об'єкти, де вже впровадили проєкти щодо збереження клімату та енергії.

Що відомо про "Угоду мерів" Це наймасштабніший у світі рух щодо збереження клімату та енергії на місцевому рівні. Ця європейська ініціатива об'єднує тисячі місцевих органів влади. Підписанти зобов'язуються досягнути скорочення викидів парникових газів щонайменше на 35% до 2030 року та адаптації до наслідків зміни клімату. Львів був одним з перших українських міст, яке у 2009 році приєдналося до "Угоди мерів" та успішно виконало свої зобов'язання – до 2020 року скоротило викид CO2 на 20,3%.

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Низка українських мерів виступила проти законопроєкту 5655

Українські мери, а також голови сільських та селищних рад виступили проти схвалення реформи містобудування. Вони підписали спільне звернення, в якому закликали провести широке громадське обговорення й доопрацювати документ. Зокрема, звернення підписали:

мер Києва Віталій Кличко,

мер Львова Андрій Садовий,

мер Дніпра Борис Філатов,

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків,

мер Житомира Сергій Сухомлин,

мер Маріуполя Вадим Бойченко,

мер Миколаєва Олександр Сєнкевич,

мер Рівного Олександр Третяк та інші.

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за законопроєкт. Критики документа наголошують, що він має низку недоліків, зокрема:

монопольний допуск виключно "своїх" будівельників на ринок;

замість контролю і нагляду місцевого самоврядування планують створити приватні органи контролю, яким передають всі повноваження без жодної відповідальності;

монопольний центральний орган зможе зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків;

створюються умови для самовільного будівництва без оформлення права власності на земельні ділянки.

Однак Верховна Рада таки його прийняла – 15 членів комітету з питань організації державної влади 8 грудня підтримали законопроєкт у другому читанні.