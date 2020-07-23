Министерство внутренних дел подготовило законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских. Правоохранители хотели бы увеличить размер штрафа в несколько раз.

МВД уже подготовило соответствующий законопроект. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "УНН".

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Что уже известно о законопроекте

Геращенко поручили задание разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских после протестов по делу Стерненка. Тогда возникли столкновения между полицейскими и активистами. После этого двух правоохранителей, которые били демонстрантов во время столкновений под судом отстранили.

По словам заместителя главы МВД, сейчас за оскорбление полицейского и невыполнение его требований штрафуют на сумму 136 – 255 гривен. В МВД предложили Верховной Раде увеличить размер штрафов в 1700 – 3400 гривен.

В то же время Геращенко не уверен, поддержат его депутаты.

Я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать. Когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости,

– заявил он.

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Ранее в МВД выступили за дополнительную ответственность за использование газовых баллончиков против правоохранителей во время акций протеста.

против правоохранителей во время акций протеста. Использование газового баллончика придадут как отягчающее обстоятельство в статью уголовного кодекса о хулиганстве наравне с кастетами или битами. Поэтому за это можно будет получить тюремный срок.

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