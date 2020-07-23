Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейських. Правоохоронці хотіли б збільшити розмір штрафу в декілька разів.

У МВС вже напрацювали деталі відповідного законопроєкту. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "УНН".

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Що вже відомо про законопроєкт

Геращенку доручили завдання розробити законопроект щодо збільшення штрафу за образу поліцейських після протестів у справі Стерненка. Тоді виникли сутички між поліцейськими та активістами. Після цього двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом відсторонили.

За словами заступника глави МВС, зараз за образу поліцейського та невиконання його вимог штрафують на суму 136 – 255 гривень. У МВС запропонували Верховній Раді збільшити розмір штрафів до 1700 – 3400 гривень.

Водночас Геращенко не впевнений, чи підтримають його депутати.

Я хочу подивитись, як вони будуть реагувати, якщо їм плюватимуть в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити. Коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці нісенітниці,

– заявив він.

Які ще нововведення пропонують у Авакова

Раніше в МВС виступили за додаткову відповідальність за використання газових балончиків проти правоохоронців під час акцій протесту.

проти правоохоронців під час акцій протесту. Використання газового балончика додадуть як обтяжуючу обставину до статті кримінального кодексу про хуліганство на рівні з кастетами чи бітами. Відтак за це можна буде отримати тюремний термін.

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