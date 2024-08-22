Кабмин зарегистрировал проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Что предусматривает законопроект о Силах беспилотных систем

Этот законопроект законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем.

Законопроект направлен на обеспечение наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечение их готовности к применению,

– рассказал Мельничук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 миллион дронов, а производят беспилотники 500 украинских компаний.

Он также добавил, что правительство выделило 24 миллиарда гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны.

К слову, ранее Верховная Рада во втором чтении приняла закон, который декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части (СЗЧ), если военнослужащий совершил это впервые.