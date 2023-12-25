Должен быть сегодня: в Раде ожидают от Кабмина законопроект о мобилизации
Источник:Давид Арахамия
В понедельник, 25 декабря, правительство должно было внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Давид Арахамия надеется, что это произойдет в ближайшее время.
Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия сообщил, что скоро правительство должно внести законопроект по мобилизации.
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В Раде ждут от Кабмина законопроект о мобилизации
Арахамия заметил, что отсутствие этого законопроекта рождает неопределенность и большое количество фейков. Поэтому он надеется, что коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы.
Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблему тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы,
– сказал он.
Арахамия отметил, что парламент должен продолжать работу вопреки календарю.
Всех верующих с Рождеством. Свет всегда побеждает тьму. Пусть зло навсегда покинет нашу страну и наши дома. Христос Родился!
– добавил он.
Главное о новом законопроекте
- Народные депутаты подготовили крупный законопроект по мобилизации и прохождении военной службы. В частности, в нем предлагают установить призывной возраст по мобилизации 25 лет вместо 27 лет.
- Также в нем предусмотрены изменения отсрочки, увольнения и военной подготовки. Срочную службу предлагают убрать вообще.
- Кроме того, планируется, чтобы правоохранители были вовлечены в процесс мобилизации и тоже могли выдавать повестки.