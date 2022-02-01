Законопроект о сокращении количества депутатов до 300 готов к рассмотрению в Раде

Александр Корниенко заявил, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект об уменьшении количества парламентариев готов к рассмотрению в Раде. В документе говорится о сокращении с 450 до 300 нардепов.

Об этом первый заместитель председателя ВРУ сообщил во время брифинга в кулуарах парламента 1 февраля.

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Законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 абсолютно готов к голосованию. Для его принятия нужно 300 голосов. Этот документ также фактически закрепит пропорциональную избирательную систему,

– сказал Александр Корниенко.

Вице-спикер убежден, что на данном этапе для Украины наиболее приемлемой станет именно пропорциональная избирательная система с открытыми списками. В то же время он уверен, что при ее внедрении следует сохранить соблюдение принципа представительства территорий и связи депутатов с избирателями.

По его словам, поэтому фактически надо менять и законодательство о партиях, потому что действующее уже является устаревшим.

Изменения в количестве депутатов: главное

Возможность сокращения количества депутатов в парламенте обсуждают уже много лет.

Активно о ней начали говорить после того, как Владимир Зеленский решил вынести этот вопрос на так называемый всеукраинский опрос.

Законопроект об уменьшении количества парламентариев в Раде президент внес на рассмотрение еще в 2019 году. В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект.

В январе 2021 года комитет поддержал сокращение количества нардепов. Если законопроект поддержат, то уже в следующем составе украинского парламента их как раз и будет 300.