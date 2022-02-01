Про це перший заступник голови ВРУ повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту 1 лютого.

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Законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 абсолютно готовий до голосування. Для його ухвалення потрібно 300 голосів. Цей документ також фактично закріпить пропорційну виборчу систему,

– сказав Олександр Корнієнко.

Віцеспікер переконаний, що на даному етапі для України найбільш прийнятною стане саме пропорційна виборча система з відкритими списками. Водночас він упевнений, що при її впровадженні слід зберегти дотримання принципу представництва територій і зв'язку депутатів із виборцями.

З його слів, фактично треба змінювати й законодавство про партії, бо чинне вже є застарілим.

Зверніть увагу! За даними команди президента, більшість громадян України підтримують ініціативу скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді.

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