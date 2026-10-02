Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов проинформировал главу МИД Венгрии Аниту Орбан о внесении документа в парламент.

Реакция правительства Венгрии

Венгерский министр приветствовала инициативу и отметила, что этому шагу предшествовали длительные профессиональные консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Она выразила надежду, что украинский парламент примет решение уже в этом месяце.

Принятие законопроекта может укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке как родном, а также сеть образовательных учреждений,

– добавила министр иностранных дел Венгрии.

Глава ведомства также констатировала, что новому правительству Венгрии за несколько месяцев "удалось достичь больших реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства Закарпатья", чем правительству экс-премьера Виктора Орбана за 10 лет.

Впоследствии на представленный в Верховную Раду документ отреагировал и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Мы приветствуем то, что вчера в украинский парламент был внесен законопроект, укрепляющий права венгерского национального меньшинства в сфере образования. Этот законопроект укрепляет правовые гарантии образования на венгерском языке и сеть учебных заведений,

– написал Мадьяр.

Ключевые изменения и статус школ национальных меньшинств

Согласно опубликованному законопроекту, украинский язык остается основным языком образовательного процесса в стране. В то же время в учебных заведениях, где есть класс или группа с обучением на языке коренного народа Украины или на языке национального меньшинства (являющегося официальным языком ЕС), гарантируется право на использование соответствующего языка.

Документ вводит новый статус для учебных заведений национального меньшинства (сообщества) Украины. Его будут присваивать школам, в которых более 50% учеников обучаются на языке национального меньшинства.

Учебная программа таких учреждений сможет предусматривать изучение национальной истории, сохранение культурной идентичности, использование символики и традиций. Также по заявлению родителей официальные документы об образовании смогут дублироваться на языке национального меньшинства.

В то же время родители получат право инициировать расширение перечня предметов, преподаемых на украинском языке. Для принятия такого решения учебным заведением требуется письменное заявление от родителей не менее двух третей учеников класса.