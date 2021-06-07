Стефанчук пообещал, что законопроект Зеленского об олигархах в Раде не будут затягивать

Законопроект Владимира Зеленского об олигархах призван изменить реалии украинской политики. Именно поэтому голосование за документ не будут оттягивать в Верховной Раде.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу.

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Стефанчук объяснил, что закон о борьбе с олигархами направлен, в том числе и против их окружения. Речь идет о тех, кто обслуживает олигархов в судебной, исполнительной и законодательной власти.

Эти отношения должны стать публичными и прозрачными. Так мы сможем избежать позорных заказных решений суда, а также законов, которые называем "хотелками",

– сказал Руслан Стефанчук.

Он заверил, что голосование за этот законопроект не будут оттягивать, "так как важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики".

После этого, как отметил Стефанчук, парламентарии перейдут к следующим шагам. Среди которых:

антитрастовое законодательство,

вопрос повышения ответственности за непредставление декларации.

Что предусматривает законопроект об олигархах

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум . Это произойдет в том случае, если законопроект не поддержат в Верховной Раде.

В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Ключевая роль в борьбе с олигархами отводится подконтрольному президенту СНБО. Для этого создадут специальный реестр олигархов. В него попадут лица, которые соответствуют по меньшей мере трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

стоимость всех совокупных активов этого лица должна превышать 1 миллион прожиточных минимумов, то есть примерно 2,3 миллиарда гривен.

Если же лицо со временем лишится соответствия этим критериям, его смогут исключить из реестра.