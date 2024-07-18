Арахамия отреагировал на скандальный законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам

Сегодня, 18 июля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340. Председатель фракции "Слуга народа" уже прокомментировал такое решение.

Член комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия решил объяснить несколько "ключевых позиций" относительно вышеупомянутого законопроекта.

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Что сказал Арахамия о скандальном законопроекте

Как пояснил чиновник, депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan.

По его словам, сегодня рассматривали правительственную версию, поскольку именно правительство определено переговорщиком с Европейским Союзом в этом вопросе. В частности, после принятия законопроекта в первом чтении уже есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться.

Арахамия отметил, что соглашение со следствием – это право прокуратуры, а не обязанность. Поэтому, он надеется, что ни у кого не возникнет сомнений в добродетели и профессионализме руководителя САП Александра Клименко.

Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций,

– заявил глава фракции "слуг".

Он также выразил убеждение в том, что ко второму чтению документ доработают, как это, по его словам, было и раньше в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что вышеупомянутый законопроект позволяет подозреваемым в коррупционных преступлениях чиновникам заключать сделки со следствием и платить штраф за правонарушения. Он получил поддержку 231 депутата. Это произошло несмотря на предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета.