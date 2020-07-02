Пока это лишь идея, – Ермак об ответственности за пленки с топ-чиновниками
Пока нет наработок по законопроекту, который введет ответственность за публикации записей разговоров чиновников наивысшего уровня. В Офисе Президента говорят, что будут советоваться с экспертами.
Украина ассоциируется с пленками
Такая инициатива добавит уверенности иностранным партнерам Украины, ведь они тогда смогут быть уверены, что их разговоры не опубликуют. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак изданию "Новое время".
К теме Офис Президента хочет ввести ответственность за прослушивание топ-чиновников
Думаю, все понимают, что такая публикация может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами,
– сказал глава Офиса Президента.
Как отметил Ермак, из-за недавних скандалов с обнародованными аудиозаписями у многих Украина ассоциируется с пленками.
Действие законопроекта не будет распространяться на журналистов
Ермак уточнил, что пока значительных наработок нет, есть только идея. К работе над документом планируют привлечь экспертов. Также глава ОПУ подчеркнул, инициатива не будет касаться записей, свидетельствующих о преступлениях высокопоставленных чиновников. Также действие законопроекта не будет распространяться на деятельность журналистов.
Что известно об инициативе Офиса Президента
- Недавно Андрей Ермак в комментарии The Washington Post заявил о разработке соответствующего законопроекта, который бы предусматривал ответственность за прослушивание топ-чиновников.
- По его словам, это нужно для "защиты национальной безопасности".
Скандалы с записями топ-чиновников в Украине. Вкратце
- Нардеп Андрей Деркач опубликовал телефонные разговоры вроде тогдашнего президента Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.
- Петр Порошенко публикацию этих записей назвал "пророссийской провокацией", которую проводит Офис Президента. У Джо Байдена заявили, что пленки были "отредактированы".
- Перед тем также были опубликованы тайно записанные беседы тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука с министрами в отношении президента Зеленского.
- В интернете также выложили запись прослушивания Романа Трубы. На них голос человека, похожий на директора ГБР, договаривается о различных делах.