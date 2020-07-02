Пока нет наработок по законопроекту, который введет ответственность за публикации записей разговоров чиновников наивысшего уровня. В Офисе Президента говорят, что будут советоваться с экспертами.

Украина ассоциируется с пленками

Такая инициатива добавит уверенности иностранным партнерам Украины, ведь они тогда смогут быть уверены, что их разговоры не опубликуют. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак изданию "Новое время".

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Думаю, все понимают, что такая публикация может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами,

– сказал глава Офиса Президента.

Как отметил Ермак, из-за недавних скандалов с обнародованными аудиозаписями у многих Украина ассоциируется с пленками.

Действие законопроекта не будет распространяться на журналистов

Ермак уточнил, что пока значительных наработок нет, есть только идея. К работе над документом планируют привлечь экспертов. Также глава ОПУ подчеркнул, инициатива не будет касаться записей, свидетельствующих о преступлениях высокопоставленных чиновников. Также действие законопроекта не будет распространяться на деятельность журналистов.

Что известно об инициативе Офиса Президента

Недавно Андрей Ермак в комментарии The Washington Post заявил о разработке соответствующего законопроекта, который бы предусматривал ответственность за прослушивание топ-чиновников.

По его словам, это нужно для "защиты национальной безопасности".

Скандалы с записями топ-чиновников в Украине. Вкратце