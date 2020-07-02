Поки це лише ідея, – Єрмак про відповідальність за плівки з топ-чиновниками
Поки немає напрацювань щодо законопроєкту, який введе відповідальність за публікації записів розмов чиновників найвищого рівня. В Офісі Президента кажуть, що радитимуться з експертами.
Україна асоціюється з плівками
Така ініціатива додасть впевненості іноземним партнерам України, адже вони тоді зможуть бути впевнені, що їхні розмови не опублікують. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак виданню "Новое время".
До теми Офіс Президента хоче ввести відповідальність за прослуховування топ-чиновників
Думаю, всі розуміють, що така публікація може завдати шкоди національним інтересам України і погіршити відносини нашої країни з іншими державами,
– сказав глава Офісу Президента.
Як зазначив Єрмак, через нещодавні скандали з оприлюдненими аудіозаписами у багатьох Україна асоціюється з плівками.
Дія законопроєкту не поширюватиметься на журналістів
Єрмак уточнив, що поки значних напрацювань немає, є тільки ідея. До роботи над документом планують залучити експертів. Також голова ОПУ наголосив, ініціатива не стосуватиметься записів, які свідчать про злочини високопосадовців. Також дія законопроєкту не поширюватиметься на діяльність журналістів.
Що відомо про ініціативу Офісу Президента
- Нещодавно Андрій Єрмак в коментарі The Washington Post заявив про розробку відповідного законопроєкту, який би передбачав відповідальність за прослуховування топ-чиновників.
- За його словами, це потрібно для "захисту національної безпеки".
Скандали із записами топ-чиновників в Україні. Коротко
- Нардеп Андрій Деркач опублікував телефонні розмови начебто тодішнього президента Петра Порошенка та віцепрезидента США Джо Байдена.
- Петро Порошенко публікацію цих записів назвав "проросійською провокацією", яку здійснює Офіс Президента. В Джо Байдена заявили, що плівки були "відредаговані".
- Перед тим також були опубліковані таємно записані бесіди тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з міністрами щодо президента Зеленського.
- В інтернеті також виклали запис прослуховування Романа Труби. На них голос людини, схожий на директора ДБР, домовляється про різні справи.