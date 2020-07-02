Поки немає напрацювань щодо законопроєкту, який введе відповідальність за публікації записів розмов чиновників найвищого рівня. В Офісі Президента кажуть, що радитимуться з експертами.

Україна асоціюється з плівками

Така ініціатива додасть впевненості іноземним партнерам України, адже вони тоді зможуть бути впевнені, що їхні розмови не опублікують. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак виданню "Новое время".

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Думаю, всі розуміють, що така публікація може завдати шкоди національним інтересам України і погіршити відносини нашої країни з іншими державами,

– сказав глава Офісу Президента.

Як зазначив Єрмак, через нещодавні скандали з оприлюдненими аудіозаписами у багатьох Україна асоціюється з плівками.

Дія законопроєкту не поширюватиметься на журналістів

Єрмак уточнив, що поки значних напрацювань немає, є тільки ідея. До роботи над документом планують залучити експертів. Також голова ОПУ наголосив, ініціатива не стосуватиметься записів, які свідчать про злочини високопосадовців. Також дія законопроєкту не поширюватиметься на діяльність журналістів.

Що відомо про ініціативу Офісу Президента

Нещодавно Андрій Єрмак в коментарі The Washington Post заявив про розробку відповідного законопроєкту, який би передбачав відповідальність за прослуховування топ-чиновників.

За його словами, це потрібно для "захисту національної безпеки".

Скандали із записами топ-чиновників в Україні. Коротко