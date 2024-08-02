Кличко инициировал законопроект с усилением ответственности за разрушение культурного наследия

Мэр Киева Виталий Кличко вышел с инициативой к депутатам о принятии изменений в Закон "Об охране культурного наследия", которые усиливают ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Соответствующий законопроект, повторно инициированный столичными властями, уже зарегистрирован от имени депутатов. Об этом Кличко написал в своем телеграмм-канале.

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"Столичная власть повторно инициировала и депутаты уже зарегистрировали законопроект об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия". Напомню, прошлый законопроект, который подавали, был принят только в первом чтении, депутаты к нему так и не вернулись, а потом сняли с регистрации. Поэтому мы снова обратились с законодательной инициативой", – отметил Кличко.

По его словам, предложенные изменения предусматривают:

во-первых, возможность принудительного выкупа памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению, процедуру такого выкупа;

во-вторых, увеличение размера штрафных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия;

а, в-третьих – устанавливают порядок возмещения вреда, нанесенного памятнику.

Относительно увеличения соответствующих штрафных санкций конкретизирую: их предлагаем увеличить в 10 раз. Сегодня штрафные санкции, предусмотренные кодексом Украины об административных правонарушениях составляют от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Что сегодня составляет по максимальной границе 17000 гривен. Зато предлагается нижний предел штрафных санкций установить на уровне 15 миллионов гривен. А максимальную или в случае совершения правонарушения повторно – на уровне 30-91 миллиона гривен,

– подчеркнул он.

Также, по словам мэра Киева, предложены изменения в другие законы по совершенствованию механизмов защиты культурного наследия и ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия. В частности, расширение перечня составов уголовных и административных правонарушений, что максимально охватывает негативные практики в этой сфере; усиление строгости санкций за уголовные и административные правонарушения в сфере охраны культурного наследия; введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

"Если депутатам действительно болит эта тема и они понимают свою ответственность тоже, то рассмотрят и примут зарегистрированные законопроекты в ближайшее время. Потому что это крайне важно! Важно, чтобы города, и это не только Киев, имели эффективные механизмы для защиты объектов культурного наследия и влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий", – подытожил Кличко.