Відповідний законопроєкт, повторно ініційований столичною владою, вже зареєстровано від імені депутатів. Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

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"Столична влада повторно ініціювала і депутати вже зареєстрували законопроєкт про зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Нагадаю, минулий законопроєкт, який подавали був ухвалений тільки в першому читанні, депутати до нього так і не повернулися, а потім зняли з реєстрації. Тому ми знову звернулися із законодавчою ініціативою", – зазначив Кличко.

За його словами, запропоновані зміни передбачають:

по-перше, можливість примусового викупу пам'яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню, процедуру такого викупу;

по-друге, збільшення розміру штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

а, по-третє – встановлюють порядок відшкодування шкоди, завданої пам'ятці.

Щодо збільшення відповідних штрафних санкцій конкретизую: їх пропонуємо збільшити в 10 разів. Сьогодні штрафні санкції, передбачені кодексом України про адміністративні правопорушення складають від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що сьогодні становить по максимальній межі 17000 гривень. Натомість пропонується нижню межу штрафних санкцій встановити на рівні 15 мільйонів гривень. А максимальну або у випадку вчинення правопорушення повторно – на рівні 30-91 мільйона гривень,

– наголосив він.

Також, за словами мера Києва, запропоновані зміни до інших законів щодо вдосконалення механізмів захисту культурної спадщини та відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Зокрема, розширення переліку складів кримінальних та адміністративних правопорушень, що максимально охоплює негативні практики в цій сфері; посилення суворості санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини; запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

"Якщо депутатам справді болить ця тема і вони розуміють свою відповідальність теж, то розглянуть і ухвалять зареєстровані законопроєкти найближчим часом. Бо це вкрай важливо! Важливо, щоб міста, і це не тільки Київ, мали ефективні механізми для захисту об'єктів культурної спадщини та впливу на недобросовісних власників старовинних будівель", – підсумував Кличко.