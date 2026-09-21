"Адские санкции" с лазейками: профессор из США объяснил, что не так с законопроектом против России

В США приняли законопроект, который в Украине уже успели назвать "адскими санкциями". Однако за громким названием скрывается не совсем то, чего ожидали: документ не вводит новых масштабных ограничений в отношении России.

Его основная суть заключается в другом: он на пять лет лишает американского президента возможности самостоятельно отменять действующие санкции, рассказал 24 Каналу профессор из США Игорь Айзенберг.

Что предусматривает законопроект?

Единственной и главной реальной нормой документа является блокировка возможности любого американского президента самовольно отменять уже действующие санкции в течение следующих пяти лет.

Остальные пункты закона в основном дублируют ранее принятые решения или предоставляют Белому дому право, а не обязанность действовать, отметил эксперт. При этом документ создает новые риски для международной торговли и дает инструменты давления на отдельные иностранные компании.

Принятый законопроект полностью взял под контроль Конгресса все санкции против физических и юридических лиц России, введенные на основании указа Джо Байдена от 15 апреля 2021 года.

Это решение затрагивает сотни, а то и тысячи российских компаний и граждан, лишая действующего и будущих президентов США права отменять эти ограничения без прямого согласия Конгресса в течение пяти лет.

Большинство остальных положений закона лишь повторяют уже существующие санкционные меры против Владимира Путина, российских чиновников и сжиженного природного газа. Единственным прямым запретом в документе стало полное прекращение закупок российского урана, который Соединенные Штаты до сих пор импортировали в небольших объемах, что носит скорее символический характер.

Защита существующих ограничений и отсутствие новых

Норма о защите санкций от одноличного отмены президентом является ключевым достижением документа, ведь делает невозможными любые договоренности с Кремлем в обход Конгресса. Даже в случае прямого давления или попыток договориться со стороны Москвы, Дональд Трамп или его преемники будут вынуждены получать разрешение у американских законодателей, которые не согласятся на ослабление давления.

Первоначальный вариант законопроекта, предложенный сенаторами Гремом и Блюменталем полтора года назад, предусматривал обязательное введение 500-процентных пошлин против стран-импортеров российской нефти. Однако в ходе длительных компромиссов текст был существенно смягчен, и обязанность президента вводить пошлины превратилась лишь в его право.

Риски введения тарифов и позиция демократов

Не стоит ожидать введения пошлин против Китая, Индии или Турции, поскольку у США уже есть негативный опыт торговой войны с Пекином.

Предыдущие попытки таможенного давления привели к остановке китайского импорта американской сои и экспорта редкоземельных минералов, что нанесло ущерб американским фермерам и высокотехнологичному сектору.

Более 150 демократов в Палате представителей проголосовали против законопроекта из-за опасений, что Белый дом использует новые полномочия против Европейского Союза.

Поводом для введения пошлин может стать разрешение Брюсселя Венгрии и Словакии продолжать импорт российской нефти, а также заявления о возможных торговых ограничениях из-за статуса Канады.

Несмотря на отсутствие глобальных тарифов против Китая и Индии, Вашингтон планирует применять точечные санкции против частных компаний этих стран, закупающих российскую нефть. Таке персональное давление может заставить отдельных игроков добровольно сократить объемы закупок.