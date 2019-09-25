Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна,–PWC

Подход к определению ренты на добычу железной руды, предложенный в законопроекте 1210, не используется ни в одной стране мира.

Об этом заявил директор директор консалтингового агентства PwC Украина Максим Дудник на заседании рабочей группы при комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно анализу PwC, законопроект предлагает установить высокую ставку ренты, которая будет рассчитываться с широкой базы налогообложения, что является уникальной ситуацией. Более распространенная ситуация, когда страны с развитой добывающей промышленностью устанавливают либо высокую ставку ренты на узкой базе налогообложения, либо низкую ставку на широкой базе.

"Например, в Бразилии ставка – 3,5%, Китай - от 1 до 6%, в провинции Хэйбэй, где больше всего добывают железную руду – 3%. Казахстан – 2,8%, Россия – 4-8%", - отметил Дудник.

По его словам, формула расчета базы налогообложения также не учитывает ценовые колебания на руду, что может привести к неконтролируемому росту рентных платежей.

Согласно нашему моделированию, когда снижается цена, мы попадаем в ситуацию, когда Украина не просто взлетает по уровню налоговой нагрузки на компании, добывающие ЖРС, она стремится вверх со скоростью ракеты в этом случае,

– сказал Дудник.

Напомним, законопроект №1210, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.

По решению профильного парламентского комитета, 12 сентября для наработки изменений в законопроект была создана рабочая группа из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы. Однако, по словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, который в нее входил, ее работа оказалась неэффективной.

На заседании рабочей группы 24 сентября депутаты предложили использовать формульный подход при определении ставки ренты на добычу железной руды. Ключевым показателем, от которого будет зависеть сумма рентных платежей, должна стать стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая.

Однако пока нардепы планируют вынести на голосование в первом чтении текст законопроекта без каких-либо изменений, а правки вносить в перерыве между первым и вторым чтением, что также вызывает серьезное беспокойство у бизнеса.